Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева обвинила бывшего мужа Амирана Сардарова в домашнем насилии

Марьям Тилляева и Амиран Сардаров

Марьям Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, обвинила в домашнем насилии своего бывшего мужа, блогера Амирана Сардарова.

Марьям опубликовала в инстаграме* видеообращение, в котором призналась, что причиной их развода с Сардаровым стало рукоприкладство. Сейчас девушка вынуждена работать с психологом. Кроме того, Марьям отметила, что не давала согласия на публикацию в сети ее откровенного фото, которое появилось в блоге Сардарова и стала причиной ссоры Марьям с родственниками.

Амиран Сардаров и Марьям Тилляева поженились весной 2021 года и развелись спустя 9 месяцев.

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