Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева обвинила бывшего мужа Амирана Сардарова в домашнем насилии

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Марьям Тилляева и Амиран Сардаров
Марьям Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, обвинила в домашнем насилии своего бывшего мужа, блогера Амирана Сардарова.
Марьям опубликовала в инстаграме* видеообращение, в котором призналась, что причиной их развода с Сардаровым стало рукоприкладство. Сейчас девушка вынуждена работать с психологом. Кроме того, Марьям отметила, что не давала согласия на публикацию в сети ее откровенного фото, которое появилось в блоге Сардарова и стала причиной ссоры Марьям с родственниками.
Амиран Сардаров и Марьям Тилляева поженились весной 2021 года и развелись спустя 9 месяцев.
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*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)