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    Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева обвинила бывшего мужа Амирана Сардарова в домашнем насилии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева обвинила бывшего мужа Амирана Сардарова в домашнем насилии

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    Марьям Тилляева и Амиран Сардаров

    Марьям Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, обвинила в домашнем насилии своего бывшего мужа, блогера Амирана Сардарова.

    Марьям опубликовала в инстаграме* видеообращение, в котором призналась, что причиной их развода с Сардаровым стало рукоприкладство. Сейчас девушка вынуждена работать с психологом. Кроме того, Марьям отметила, что не давала согласия на публикацию в сети ее откровенного фото, которое появилось в блоге Сардарова и стала причиной ссоры Марьям с родственниками.

    Амиран Сардаров и Марьям Тилляева поженились весной 2021 года и развелись спустя 9 месяцев.

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    *Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


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    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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