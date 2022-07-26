Внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева обвинила Амирана Сардарова в измене после воссоединения

Мариам Тилляева и Амиран Сардаров

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева обвинила своего возлюбленного, блогера Амирана Сардарова, в измене.

Ранее стало известно о том, что пара возобновила отношения после развода и череды скандалов: девушка обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, а также в краже ювелирных украшений. Подозрения в краже Мариам объяснила своей забывчивостью. Я надеюсь, что ювелирка когда-нибудь объявится. Я тебя люблю. Верю в то, что ты не вор. Как я могу встречаться с человеком, который вор? Это нелогично. Надеюсь, что где-то найду, — заявила она.

Однако спустя месяц после воссоединения пары произошел новый скандал: Мариам рассказала, что блогер пригласил в их квартиру на стрим девушку, с которой изменял ей. Амиран пригласил в квартиру эскортницу, с которой он спал, в стрим. Это нормально, ребят? Меня всю трясет. Моя семья и друзья были правы. Я не нахожу себе места. Я ушла поужинать 20 минут назад.

Мои вещи, мой дом, мое пространство… Наше гнездо. Пригласить дешевую эскортницу на стрим, с которой он мне изменял… Как так можно после того, как я тебя простила? Как можно так к человеку относиться? — обратилась Мариам к подписчикам в инстаграме*.



Мариам Тилляева и Амиран Сардаров

Сам Амиран в опубликованной Мариам переписке оправдывается и утверждает, что девушка — всего лишь подруга, однако верить ему Тилляева не торопится. Простите, пожалуйста, за этот цирк. Я просто не понимаю, как так можно было, и что мне делать дальше. Я дура. Я клоун. Я так унижаюсь каждый раз. Я тупо ломаю себе жизнь… Ладно, найму хороших адвокатов — и вперед, с песней. Ничего уже не хочу о нем говорить сегодня и знать его, если честно, — написала Мариам в сторис.

У подписчиков пары свое мнение об отношениях Мариам и Амирана: многие полагают, что таким образом они пытаются привлечь к себе внимание.

Мариам Тилляева и Амиран Сардаров поженились в апреле прошлого года, однако развелись спустя девять месяцев. Во время их брака произошел ряд скандалов: самой громкой стала история с откровенным фото Мариам, которое Сардаров опубликовал в соцсетях. После этого инцидента девушка столкнулась с критикой со стороны родственников и соотечественников.

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