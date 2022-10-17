Внешний экран как у iPhone 13 mini. Складным смартфоном Oppo Find N2 можно будет управлять одной рукой

Известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что диагональ внутреннего экрана смартфона Oppo Find N2 будет составлять 7,1 дюйма при разрешении 1920 х 1792 пикселя.

При этом внешний размер экрана нового складного смартфона будет иметь диагональ 5,49 дюйма, что сравнимо с iPhone 13 mini, который имеет экран диагональю 5,42 дюйма. Это будет флагманский складной экран, которым можно будет управлять с помощью одного рука.





Самое большое аппаратное обновление Oppo Find N2 заключается в переходе с платформы Snapdragon 888 на Snapdragon 8 Plus Gen 1. Результат Snapdragon 888 в AnTuTu оставляет около 800 000, а Snapdragon 8 Plus Gen 1 набирается 1,1 млн баллов.

В OPPO Find N2 будет использоваться каплевидный шарнир собственной разработки, который позволяет свести к минимуму складку на экране. Однако конструкция будет доработана, в связи с чем стоимость шарнира вырастет втрое.

Сообщается, что помимо Oppo Find N2 производитель выпустит смартфон с такой же схемой складывания, как у Samsung Galaxy Z Flip4.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12.