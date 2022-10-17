Внедорожники УАЗ станут качественнее: завод модернизировал производство

Ульяновский автозавод (УАЗ) ввел в эксплуатацию новый участок для доводки и сдачи автомобилей, благодаря чему предприятие сможет повысить эффективность выполнения корпоративных и оборонных заказов.

На участке площадью 3500 квадратных метров организованы посты для приемки и доводки автомобилей под спецверсии министерств – это окрасочно-сушильные камеры, ямы для ремонта и дополнительное место для мойки.





На новом участке применены новые решения для организации взаимодействия между цехами сварки, окраски, сборки, механосборочного и рамного производств. Это позволит максимально сократить внутренние логистические потоки и повысить эффективность при доводке и сдаче специальных версий.

Исполнительный директор УАЗ Алексей Спирин.

В конце сентября некоторые УАЗы стали доступнее на 15-25 тыс. рублей за счет «упрощенных» комплектаций.