ВМС США отправили авианосную группу во главе с USS Ronald Reagan к берегам Тайваня

Согласно обнародованным данным, авианосец USS Ronald Reagan движется в акваторию к юго-востоку от острова после того, как 30 июля вышла в Филиппинское море через пролив Сан-Бернардино. Корабль обогнул филиппинский остров Лусон с юго-востока и взял курс на север в сторону Тайваня.