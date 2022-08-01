ВМС США отправили авианосную группу во главе с USS Ronald Reagan к берегам Тайваня

Авианосная группа Военно-морских сил США направляется к берегам Тайваня, сообщает китайский аналитический центр SCSPI.
Согласно обнародованным данным, авианосец USS Ronald Reagan движется в акваторию к юго-востоку от острова после того, как 30 июля вышла в Филиппинское море через пролив Сан-Бернардино. Корабль обогнул филиппинский остров Лусон с юго-востока и взял курс на север в сторону Тайваня.
Ранее стало известно, что группа истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая вошла в зону опознавания тайваньских средств противовоздушной обороны.