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ВМС США отправили авианосную группу во главе с USS Ronald Reagan к берегам Тайваня

ВМС США отправили авианосную группу во главе с USS Ronald Reagan к берегам Тайваня
US Navy/via Globallookpress.com

Авианосная группа Военно-морских сил США направляется к берегам Тайваня, сообщает китайский аналитический центр SCSPI.

Согласно обнародованным данным, авианосец USS Ronald Reagan движется в акваторию к юго-востоку от острова после того, как 30 июля вышла в Филиппинское море через пролив Сан-Бернардино. Корабль обогнул филиппинский остров Лусон с юго-востока и взял курс на север в сторону Тайваня.

Ранее стало известно, что группа истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая вошла в зону опознавания тайваньских средств противовоздушной обороны.

вмс сша США тайвань
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