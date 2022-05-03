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    ВМС КНР вывели авианосец «Ляонин» на учения в акваторию Тихого океана

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВМС КНР вывели авианосец «Ляонин» на учения в акваторию Тихого океана

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    globallookpress/Zeng Tao

    Авианосная группа Военно-морских сил Китая вышла на учения в западную часть Тихого океана. Об этом говорится в официальном сообщении ВМС КНР.

    В частности указывается, что маневры китайских кораблей не направлены против какой-либо стороны.

    «Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем “Ляонин” в настоящее время проводит военные учения в акватории западной части Тихого океана, это рутинные учения, организованные ВМС в соответствии с годовым планом», — подчеркивается в заявлении.

    Кроме того, отмечается, что одной из целей маневров является повышение боевых возможностей авианосной группы.

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