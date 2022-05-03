ВМС КНР вывели авианосец «Ляонин» на учения в акваторию Тихого океана

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Авианосная группа Военно-морских сил Китая вышла на учения в западную часть Тихого океана. Об этом говорится в официальном сообщении ВМС КНР.
В частности указывается, что маневры китайских кораблей не направлены против какой-либо стороны.
«Авианосное соединение ВМС КНР во главе с авианосцем “Ляонин” в настоящее время проводит военные учения в акватории западной части Тихого океана, это рутинные учения, организованные ВМС в соответствии с годовым планом», — подчеркивается в заявлении.
Кроме того, отмечается, что одной из целей маневров является повышение боевых возможностей авианосной группы.
загрузка...