Вместо сборки авто — сажать огороды. Калининградский завод «Автотор», на котором собирали BMW, KIA и Huyndai, раздаёт рабочим участки под огороды

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Как пишет источник, калининградский завод «Автотор», на мощностях которого ещё недавно собирали легковые авто BMW, KIA и Huyndai, решил выделить своим работникам земельные участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением».





«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством “Автотор” было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов», — отметили в компании.

Уточняется, что размер участков составляет 1000 кв. метров (10 соток). Для работников организации выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании. При этом отмечается, что было проведено анкетирование среди работников, сформирован список желающих воспользоваться такой мерой поддержки. Методом жеребьёвки было распределено 168 участков.

Напомним, в связи с введёнными санкциями и сложностями в логистике сборка автомобилей на «Автоторе» остановлена. Коллектив с 1 по 22 мая отправлен в «корпоративный отпуск с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ».