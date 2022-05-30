Вместо новейшего оружия — пулемет Максима: Скабеева высмеяла военную поддержку США Украине

Поставки вооружения уже начали приходить на Украину. Но помощь, на которую рассчитывал Киев, оказалась совсем иной. Так, на кадрах, снятых украинскими военными видно, что вместо новейшего оружия им прислали пулемет Максима, который был изобретен более двух столетий назад. Сами солдаты ВСУ отметили, что именно таким образом им помогли США.