Телеведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева наглядно показала, какую «помощь» США оказывают Украине. На кадрах, опубликованных в ее Telegram-канале украинские военные стреляют из пулемета Максима.
Президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает выделение дополнительной помощи Украине в размере $40,1 млрд.
Поставки вооружения уже начали приходить на Украину. Но помощь, на которую рассчитывал Киев, оказалась совсем иной. Так, на кадрах, снятых украинскими военными видно, что вместо новейшего оружия им прислали пулемет Максима, который был изобретен более двух столетий назад. Сами солдаты ВСУ отметили, что именно таким образом им помогли США.
«Ленд-лиз подписан. Новейшее вооружение из США на фронте. Да здравствуют $40 млрд – окопный юмор. В том смысле, что ВСУшники отстреливаются из пулемета Максима», — отметила Скабеева.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.