Вместо Моргенштерна в Россию отправился его двойник

Журналистка Алена Жигалова опубликовала фото двойника рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом), который вместо него прилетел в Москву.
Ранее исполнитель хита «Кадиллак» опубликовал в соцсетях фотографию билета с рейсом из Праги в Москву. Поклонники обрадовались, что их кумир вернется обратно. Спустя несколько дней в Сети появились ролики, снятые якобы Моргенштерном, который прилетел в Россию и встретился с друзьями.
Однако Жигалова разоблачила рэпера, опубликовав фотографию его двойника, которого артист, судя по всему, отправил вместо себя.
«Алишер как всегда — очередной хайп для продвижения своих продуктов», – написала журналистка в своем Telegram-канале «НеОпра, блин!».
Напомним, в отношении Моргенштерна было возбуждено уголовное дело о пропаганде наркотиков, после чего он покинул Россию и улетел в Дубай.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами