Вместо Моргенштерна в Россию отправился его двойник

Ранее исполнитель хита «Кадиллак» опубликовал в соцсетях фотографию билета с рейсом из Праги в Москву. Поклонники обрадовались, что их кумир вернется обратно. Спустя несколько дней в Сети появились ролики, снятые якобы Моргенштерном, который прилетел в Россию и встретился с друзьями.