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Вместо Моргенштерна в Россию отправился его двойник

Вместо Моргенштерна в Россию отправился его двойник
prt scr youtube.com/MORGENSHTERN

Журналистка Алена Жигалова опубликовала фото двойника рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом), который вместо него прилетел в Москву.

Ранее исполнитель хита «Кадиллак» опубликовал в соцсетях фотографию билета с рейсом из Праги в Москву. Поклонники обрадовались, что их кумир вернется обратно. Спустя несколько дней в Сети появились ролики, снятые якобы Моргенштерном, который прилетел в Россию и встретился с друзьями.

 Однако Жигалова разоблачила рэпера, опубликовав фотографию его двойника, которого артист, судя по всему, отправил вместо себя.

«Алишер как всегда — очередной хайп для продвижения своих продуктов», – написала журналистка в своем Telegram-канале «НеОпра, блин!».

Напомним, в отношении Моргенштерна было возбуждено уголовное дело о пропаганде наркотиков, после чего он покинул Россию и улетел в Дубай. 

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Моргенштерн
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RusNewsToday24
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