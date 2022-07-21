Вместо Ford Transit. «Группа ГАЗ» до конца года запустит в производство «Соболь NN» — с учетом собственного дизельного двигателя локализация автомобиля составит 83%

«Группа ГАЗ» планирует в четвертом квартале начать серийный выпуск автомобилей «Соболь NN». Для этого будет проводиться модернизация производств и устанавливаться новое высокотехнологичное оборудование.





«”Группа ГАЗ” ведет подготовку к серийному производству автомобиля нового поколения “Соболь NN”. Начало выпуска новой модели на Горьковском автозаводе запланировано на 4 квартал 2022 года», — сообщил автопроизводитель.

Для осуществления проекта компания привлечет заем Фонда развития промышленности (ФРП). Для реализации серийного выпуска будет проводиться модернизация производств, устанавливаться новое высокотехнологичное оборудование. Инвестиции «Группы ГАЗ» в проект составят 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей — льготный заем ФРП, сообщила группа.

Полностью разработанный в инженерном центре «Группы ГАЗ» «Соболь NN» станет наиболее локализованным коммерческим автомобилем нового поколения в России. С учетом применения в дальнейшем собственного бензинового двигателя и нового легкого дизельного двигателя, производство которого планируется организовать на мощностях Горьковского автозавода, уровень локализации автомобиля будет достигать 83%. Первыми на конвейер встанут грузовой и грузопассажирский фургоны, а затем в серию пойдут и другие версии. Предполагается, что выпускать новый «Соболь NN» будут как с моно-, так и с полным приводом.

«В условиях санкций «Группа ГАЗ» не только обеспечивает выпуск текущей продукции, но и инвестирует в производство новых моделей, которые нужны потребителям. Автомобиль «Соболь NN» заместит в сегменте доставки и онлайн-торговли европейские аналоги, покинувшие рынок, и даст потребителям аналогичный уровень функциональности и комфорта. Сегодня для Горьковского автозавода это один из приоритетных проектов, в цехах предприятия уже полным ходом идет подготовка мощностей и модернизация производства, чтобы в этом году при поддержке Фонда развития промышленности дать старт серийному выпуску новой модели», — заявил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.