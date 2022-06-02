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Вместо Елены Летучей соведущими Рогова стали Ида Галич и Екатерина Волкова

Вместо Елены Летучей соведущими Рогова стали Ида Галич и Екатерина Волкова
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсеры шоу «Рогов+» на телеканале СТС представили новых ведущих на место уволившейся Елены Летучей.

Ранее Летучая в своем микроблоге рассказала, что ушла из проекта. По словам телеведущей, создатели передачи обманули ее, действовали за ее спиной и вовсе вернули в шоу стилиста Александра Рогова, о котором ранее речи и не шло. Помимо этого, сменились название и формат проекта.

Дебют программы «Рогов+» состоялся 29 мая, когда в выпуске еще присутствовала звезда «Ревизорро». Однако в новых сериях поклонники Летучую уже не увидят. Теперь стилисту предстоит вести шоу с актрисой сериала «Воронины» Екатериной Волковой и видеоблогером Идой Галич.

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