Вместо Елены Летучей соведущими Рогова стали Ида Галич и Екатерина Волкова

Ранее Летучая в своем микроблоге рассказала, что ушла из проекта. По словам телеведущей, создатели передачи обманули ее, действовали за ее спиной и вовсе вернули в шоу стилиста Александра Рогова, о котором ранее речи и не шло. Помимо этого, сменились название и формат проекта.