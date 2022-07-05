«Вляпались»: Сатановский указал на роковой просчет Швеции и Финляндии в решении стать частью НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море превратится во внутреннюю акваторию Альянса, передает «Газета.ru». Политолог Евгений Сатановский рассказал в беседе с «Народными Новостями», что финны и шведы допускают роковую ошибку, разменивая многолетний нейтралитет на членство в блоке, обреченном на уничтожение.
«Две очень сильные страны с долгой и значительной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 км, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — сказал глава Польши, добавив, что с расширением на север Альянс получит очевидное усиление.
Очевидно, что Россия не позволит Польше, Прибалтике и новым претендентам на статус членов НАТО осуществить замыслы Варшавы. Более того, конфликт, который не впервые пытаются спровоцировать польские «ястребы», чреват полной ликвидацией всего Альянса.
Все понимают, но только не Швеция и Финляндия, отметил Евгений Сатановский, что, если НАТО вдруг попытаются начать прямой конфликт с РФ, то Альянсу в военном смысле просто придет конец. Россия является ядерной державой, запасов которой хватит, чтобы ликвидировать США не только как государство, но и как североамериканский континент, напомнил эксперт. В этом смысле вступление Швеции и Финляндии в НАТО — большая роковая ошибка. В доказательство этому служит сама история.
«Мне это очень сильно напоминает, как перед Шестидневной войной израильтяне пытались убедить иорданского тогда еще молоденького и только пришедшего к власти короля Хусейна не влезать в альянс с Египтом и Сирией. (…) Хусейн не послушал израильтян. Как следствие, через очень короткое время после того, как он вошел в этот альянс, «имевший 100% гарантии победы над маленьким» и не сильно поддерживаемым СССР и США Израилем, он потерял и Восточный Иерусалим, и западный берег реки Иордан. Если бы израильтяне не остановили танки, то он бы потерял все — страну и власть», — пояснил наш собеседник.
Швеция хранила внеблоковый статус более двух веков, продолжил специалист, однако решилась изменить многолетним традициям. Сейчас, учитывая напряженность между НАТО и Россией, а также ситуацию на Украине, вступать в НАТО практически равносильно самоубийству Хельсинки и Стокгольма, которые долгое время процветали именно благодаря РФ.
«Вот есть нейтральная страна, которая держала нейтралитет с 1815 года — Швеция. И вторая нейтральная страна, державшая этот статус с окончания Второй мировой войны — Финляндия. В огромной мере экономика той же Финляндии и в большой степени Швеции, были построены на добрососедстве. Сначала с Советским Союзом, потом с Российской Федерацией», — напомнил политолог.
Приняв решение о вступлении в Альянс на фоне всех текущих геополитических сдвигов, северные страны должны считать удачей, если смогут сохранить свои страны в нынешнем виде.
«У России есть перевес в технологиях, (…) и именно в этот момент финны вляпываются в НАТО. Дай им бог здоровья, сохранить государство, вообще сохраниться на карте, если что-то начнется», — резюмировал Сатановский.
Ранее доктор военных наук Валентин Сивков рассказал о возможной реакции России на размещение базы НАТО на территории финской Лаппеенранты — в 100 км от границы РФ.