«Вляпались»: Сатановский указал на роковой просчет Швеции и Финляндии в решении стать частью НАТО

«Мне это очень сильно напоминает, как перед Шестидневной войной израильтяне пытались убедить иорданского тогда еще молоденького и только пришедшего к власти короля Хусейна не влезать в альянс с Египтом и Сирией. (…) Хусейн не послушал израильтян. Как следствие, через очень короткое время после того, как он вошел в этот альянс, «имевший 100% гарантии победы над маленьким» и не сильно поддерживаемым СССР и США Израилем, он потерял и Восточный Иерусалим, и западный берег реки Иордан. Если бы израильтяне не остановили танки, то он бы потерял все — страну и власть», — пояснил наш собеседник.