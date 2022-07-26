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Власти Запорожья сообщили о срабатывании системы ПВО в Мелитополе

Власти Запорожья сообщили о срабатывании системы ПВО в Мелитополе
wikipedia.org/Олег Довгаль /CC BY-SA 3.0

Система противовоздушной обороны сработала на территории Мелитополя в Запорожской области. Информацию об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории города были слышны громкие звуки. Как отметил Рогов, по предварительной версии, они являются следствием работы российской системы ПВО.

«Мелитополь — громко … Предварительно — работа ПВО», — говорится в сообщении.

Какой-либо дополнительной информации об инциденте не сообщается. Рогов пообещал предоставить все подробности позднее.

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