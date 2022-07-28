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Власти Запорожья раскрыли новую тактику Киева по геноциду жителей региона

Власти Запорожья раскрыли новую тактику Киева по геноциду жителей региона
wikimedia.org/Общественное достояние

Украина пыталась устроить геноцид жителей Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Чиновник подчеркнул: Киев лишил область газа и пытается разрушить водную инфраструктуру. Он дал интервью РИА Новости.

«Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике — целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида», — подчеркнул Рогов.

Ранее военно-гражданская администрация Запорожской области призвала ООН принудить Украину к миру, передает «Царьград». Власти региона пошли на такой шаг после атаки беспилотников ВСУ.

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