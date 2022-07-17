Новости0

Власти Запорожья обвинили Запад в подготовке масштабной провокации на Украине

Власти Запорожья обвинили Запад в подготовке масштабной провокации на Украине
The Presidential Administration of Ukraine/ CC BY-SA 4.0

Требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно покинуть Украину может быть связано с подготовкой широкомасштабной провокации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Все очевидные факты выстраиваются в очень неприятное умозаключение, что западные хозяева Зеленского готовят на постукраинском пространстве, пока еще подконтрольном Киеву, какую-то широкомасштабную провокацию», — предположил представитель администрации в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Это может быть диверсия с применением радиоактивного, химического или биологического оружия, убежден Рогов. Тем более, что Запад активно поставляет на Украину крупные партии специальных костюмов химзащиты, оборудования и дезактивирующих веществ, подчеркнул Рогов.

владимир зеленский ВСУ Запад провокация спецоперация вс рф Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.