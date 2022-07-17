Власти Запорожья обвинили Запад в подготовке масштабной провокации на Украине

Это может быть диверсия с применением радиоактивного, химического или биологического оружия, убежден Рогов. Тем более, что Запад активно поставляет на Украину крупные партии специальных костюмов химзащиты, оборудования и дезактивирующих веществ, подчеркнул Рогов.