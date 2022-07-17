Власти Запорожья обвинили Запад в подготовке масштабной провокации на Украине

Требование американского посольства в Киеве к гражданам США немедленно покинуть Украину может быть связано с подготовкой широкомасштабной провокации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Все очевидные факты выстраиваются в очень неприятное умозаключение, что западные хозяева Зеленского готовят на постукраинском пространстве, пока еще подконтрольном Киеву, какую-то широкомасштабную провокацию», — предположил представитель администрации в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Это может быть диверсия с применением радиоактивного, химического или биологического оружия, убежден Рогов. Тем более, что Запад активно поставляет на Украину крупные партии специальных костюмов химзащиты, оборудования и дезактивирующих веществ, подчеркнул Рогов.