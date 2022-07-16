Власти Запорожья допустили причастность биолабораторий на Украине к вспышке чумы свиней

Вспышки африканской чумы свиней и рост заболеваний щитовидной железы могут быть связаны с биологическими лабораториями, найденными на Украине. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Регион уже бьет рекорды по количеству заболеваний чумой свиней, отметил он. При этом, как правило, патоген развивается в теплых условиях, однако в Запорожье случилась вспышка именно в январе и феврале, передает ТАСС.
«Причем знаете, что интересно, я заметил, я не был здесь восемь лет по всем известным причинам, но началась какая-то эпидемия с щитовидкой, эпидемии определенных видов заболеваний, которых раньше не было. Я не специалист, я не хочу это связывать с биолабораториями, но вполне допускаю, что может быть с этим в том числе связано», — отметил Рогов.
В настоящий момент российскими войсками освобождена большая часть области. Однако под контролем ВСУ остается административный центр — город Запорожье.