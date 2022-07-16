Власти Запорожья допустили причастность биолабораторий на Украине к вспышке чумы свиней

«Причем знаете, что интересно, я заметил, я не был здесь восемь лет по всем известным причинам, но началась какая-то эпидемия с щитовидкой, эпидемии определенных видов заболеваний, которых раньше не было. Я не специалист, я не хочу это связывать с биолабораториями, но вполне допускаю, что может быть с этим в том числе связано», — отметил Рогов.