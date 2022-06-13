Власти Запорожской области заявили о новой тактике террора спецслужб Украины

«Сначала они обстреливали наш регион ракетами “Точка-У”, затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки “Точек-У”. Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — отметил Рогов.