Власти Запорожской области заявили о новой тактике террора спецслужб Украины

Спецслужбы Украины решили перейти от обстрелов к открытому терроризму в отношении населения Запорожской области. Об этом заявил член главного совета местной военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
До этого стало известно, что на освобожденной территории Запорожской области неонацисты устроили два теракта. Один взрыв произошел на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй — возле полицейского здания в Мелитополе.
«Сначала они обстреливали наш регион ракетами “Точка-У”, затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки “Точек-У”. Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — отметил Рогов.
Ранее сообщалось, что на месте пожара трансформаторной подстанции в Бердянске были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов.