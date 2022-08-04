Власти Запорожской области сообщили о взрывах в регионе

Несколько взрывов прогремело на территории Запорожской области. Соответствующие сведения предоставил член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, в небе над Запорожьем раздался грохот. Согласно предварительным данным, всего на территории региона было зафиксировано четыре взрыва.
«В Запорожье громко! В городе было слышно четыре взрыва», — написал Рогов.
Каких-либо сведений о пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается. Как отметил Рогов, в настоящее время администрация Запорожья устанавливает все подробности и обстоятельства произошедшего