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Власти Запорожской области сообщили о взрывах в регионе

Власти Запорожской области сообщили о взрывах в регионе
prt scr youtube.com/Sergunbes

Несколько взрывов прогремело на территории Запорожской области. Соответствующие сведения предоставил член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, в небе над Запорожьем раздался грохот. Согласно предварительным данным, всего на территории региона было зафиксировано четыре взрыва.

«В Запорожье громко! В городе было слышно четыре взрыва», — написал Рогов.

Каких-либо сведений о пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается. Как отметил Рогов, в настоящее время администрация Запорожья устанавливает все подробности и обстоятельства произошедшего

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RusNewsToday24
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