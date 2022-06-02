Власти Запорожской области приняли решение национализировать украинское имущество

Указ о национализации имущества, принадлежащего Украине, был подписан главой подконтрольной России администрации Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Андрея Трофимова.
«Сегодня глава Военно-Гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области», — отметил Трофимов.
По его словам, национализировать в пользу Запорожской области будут участки земли, природные ресурсы, стратегически важные для экономики объекты и имущество, принадлежащее Украине на 24 февраля 2022 года.