Власти Запорожской области отчитались о сборе более миллиона тонн зерновых

В Запорожской области собрано более миллиона тонн зерновых, что является очень хорошим показателем. Об этом заявили в военно-гражданской администрации региона.
«Собрано 1 069 766 тонн, урожайность — 29 центнеров с гектара», — сообщает администрация.
На текущий момент убрано около 90 процентов зерновых культур. Параллельно началась подготовка к следующей посевной кампании.
С прошлого сезона на освобожденных территориях скопилось до полутора миллионов тон зерна. Сообщалось, что часть из него будет переработана, а другая пойдет в зерновой резерв. В области уже создано государственное зерновое предприятие.