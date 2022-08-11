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Власти Запорожской области отчитались о сборе более миллиона тонн зерновых

Власти Запорожской области отчитались о сборе более миллиона тонн зерновых
Pxhere.com

В Запорожской области собрано более миллиона тонн зерновых, что является очень хорошим показателем. Об этом заявили в военно-гражданской администрации региона.

«Собрано 1 069 766 тонн, урожайность — 29 центнеров с гектара», — сообщает администрация.

На текущий момент убрано около 90 процентов зерновых культур. Параллельно началась подготовка к следующей посевной кампании.

С прошлого сезона на освобожденных территориях скопилось до полутора миллионов тон зерна. Сообщалось, что часть из него будет переработана, а другая пойдет в зерновой резерв. В области уже создано государственное зерновое предприятие.

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