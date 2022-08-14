Власти Запорожской области объяснили, как защитить ЗАЭС от обстрелов Украины

«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции… Только военные успехи решат проблему», — констатировал Рогов.