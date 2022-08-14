Власти Запорожской области объяснили, как защитить ЗАЭС от обстрелов Украины

Прекратить преступные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины можно только одним способом — взяв под контроль правый берег Днепра, откуда ведется обстрел. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Украинские вооруженные формирования снова совершили обстрел Энергодара и ЗАЭС. Под удар попала и местная теплоэлектростанция. По прилегающей территории выпустили семь артиллерийских снарядов, однако об ущербе пока не сообщалось. Запорожская АЭС работает штатно, но опасность новых обстрелов крайне высока.
По мнению Владимира Рогова, лишь освободив противоположный берег Днепра (ЗАЭС стоит на левом) можно прекратить обстрелы. Он убежден, что решить проблему возможно только военным путем.
«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции… Только военные успехи решат проблему», — констатировал Рогов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.