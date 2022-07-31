Власти Запорожской области обвинили Запад в соучастии обстрелу АЭС с украинской стороны

«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — заявил Рогов.