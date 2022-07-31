Власти Запорожской области обвинили Запад в соучастии обстрелу АЭС с украинской стороны

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в соучастии обстрелу местной АЭС. Политик отметил, что именно Запад передает украинской армии оружие.
По поводу ответственности западных стран за обстрелы освобожденных территорий Рогов высказался в эфире телеканала «Россия-24».
«Подельниками и соучастниками этих преступлений являются конкретно польское государство, потому что именно польские беспилотники-камикадзе постоянно используются для ударов по Энергодару, британцы, потому что британская военная техника используется для ударов по атомной станции, ну и, естественно, американцы», — заявил Рогов.
Ранее, 30 июля, в ВГА Энергодара сообщили, что украинские военные нанесли авиаудар с беспилотника по колонне с гуманитарной помощью, которая следовала в город.