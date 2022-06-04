Власти Запорожской области намерены передать МО РФ военные объекты ради безопасности населения

«Если говорить о военных объектах, то это, безусловно: приняты решения и нам как Запорожской области крайне важно и необходимо, чтобы у нас были и де-факто и де-юре российские военные базы, пока линия боевого соприкосновения не уйдет на запад. Потому что только русский солдат и российская армия являются гарантом безопасности на нашей земле», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.