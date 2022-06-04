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Власти Запорожской области намерены передать МО РФ военные объекты ради безопасности населения

Власти Запорожской области намерены передать МО РФ военные объекты ради безопасности населения
Global look press /Olga Sokolova

Министерство обороны РФ может получить в свое распоряжение военные объекты в Запорожской области после подписания указа о национализации имущества, оставленного Украиной в регионе.

Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о военных объектах, то это, безусловно: приняты решения и нам как Запорожской области крайне важно и необходимо, чтобы у нас были и де-факто и де-юре российские военные базы, пока линия боевого соприкосновения не уйдет на запад. Потому что только русский солдат и российская армия являются гарантом безопасности на нашей земле», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что от этого вопроса зависит как безопасность населения, так и дальнейшее развитие региона.

запорожская область минобороны рф Украина
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