Власти Запорожской области намерены передать МО РФ военные объекты ради безопасности населения

Министерство обороны РФ может получить в свое распоряжение военные объекты в Запорожской области после подписания указа о национализации имущества, оставленного Украиной в регионе.
Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Если говорить о военных объектах, то это, безусловно: приняты решения и нам как Запорожской области крайне важно и необходимо, чтобы у нас были и де-факто и де-юре российские военные базы, пока линия боевого соприкосновения не уйдет на запад. Потому что только русский солдат и российская армия являются гарантом безопасности на нашей земле», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.
Чиновник подчеркнул, что от этого вопроса зависит как безопасность населения, так и дальнейшее развитие региона.