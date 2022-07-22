Власти закарпатского Хуста переименовали улицу в честь Бориса Джонсона

Во Львове тоже решили переименовать улицы, которые связаны с Россией. Например, вместо улицы Льва Толстого учреждено название Кардинала Гузара. Дополнительно политики намерены заниматься патриотическим воспитанием старшеклассников и уже утвердили новую программу.

Кроме улицы Бориса Джонсона в закарпатском Хусте появились наименования в честь Каденюка, Нарциссова, Василия Стуса и других деятелей. Власти города учли мнения жителей, историков и ученых.

Хустский городской совет принял решение переименовать улицу Льва Толстова в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом говорится на официальном сайте населенного пункта.