Власти ЯНАО отменили требование носить маски в общественных местах

Противоэпидемиологические меры в связи с распространением коронавируса смягчают по всей России. Дело дошло и до Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно последнему постановлению, обеспечение контроля за соблюдением масочного режима и ограничения в отношении граждан, не соблюдающих данное требование, были отменены, информирует «Красный север». При этом рекомендации об использовании средств индивидуальной защиты в медучреждениях остаются в силе.
Распространение коронавируса в России действительно идет на спад. За последние сутки в стране было зарегистрировано всего 3166 новых случаев. Госпитализация понадобилась 1202 пациентам.