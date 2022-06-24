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Власти ЯНАО отменили требование носить маски в общественных местах

Власти ЯНАО отменили требование носить маски в общественных местах
flickr.com/Jernej Furman/ CC BY 2.0

Противоэпидемиологические меры в связи с распространением коронавируса смягчают по всей России. Дело дошло и до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно последнему постановлению, обеспечение контроля за соблюдением масочного режима и ограничения в отношении граждан, не соблюдающих данное требование, были отменены, информирует «Красный север». При этом рекомендации об использовании средств индивидуальной защиты в медучреждениях остаются в силе.

Распространение коронавируса в России действительно идет на спад. За последние сутки в стране было зарегистрировано всего 3166 новых случаев. Госпитализация понадобилась 1202 пациентам.

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RusNewsToday24
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