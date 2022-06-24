Власти ЯНАО отменили требование носить маски в общественных местах

Согласно последнему постановлению, обеспечение контроля за соблюдением масочного режима и ограничения в отношении граждан, не соблюдающих данное требование, были отменены, информирует «Красный север». При этом рекомендации об использовании средств индивидуальной защиты в медучреждениях остаются в силе.