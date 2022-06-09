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Власти Ямала одобрили единовременную выплату медикам к профессиональному празднику

Власти Ямала одобрили единовременную выплату медикам к профессиональному празднику
pxhere.com

Медицинские работники ЯНАО получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей к профессиональному празднику. Постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Единовременная выплата положена специалистам, которые трудятся в медицинских и других организациях, подведомственных депздраву Ямала. В этом случае им будут выплачены 15 тысяч рублей, пишет сайт «Красный Север».

День медицинского работника отмечается 19 июня. По данным департамента здравоохранения Ямала, единовременную выплату к празднику должны получить более 16 тысяч специалистов региона.

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