Власти Ямала одобрили единовременную выплату медикам к профессиональному празднику

Медицинские работники ЯНАО получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей к профессиональному празднику. Постановление подписал губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Единовременная выплата положена специалистам, которые трудятся в медицинских и других организациях, подведомственных депздраву Ямала. В этом случае им будут выплачены 15 тысяч рублей, пишет сайт «Красный Север».
День медицинского работника отмечается 19 июня. По данным департамента здравоохранения Ямала, единовременную выплату к празднику должны получить более 16 тысяч специалистов региона.