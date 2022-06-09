Власти Ямала намерены усилить контроль за качеством дорожных работ

«Искренне хочу верить, что выводы из предыдущих ошибок сделаны. Не только выводы, но и организационные изменения — дополнительные экспертизы, дополнительные механизмы страховки. Никогда на Ямале столько денег в дороги не вкладывалось. Мы ждем от этого и следующего годов прорывных достижений не только в освоении средств, но и в качестве дорог, которые будут сделаны», — добавил Артюхов.