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Власти Ямала намерены усилить контроль за качеством дорожных работ

Власти Ямала намерены усилить контроль за качеством дорожных работ
pxhere.com

Более 250 километров дорог планируют построить и отремонтировать в ЯНАО в 2022 году. В связи с этим необходимо усилить контроль за проведением данных работ, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Губернатор ЯНАО провел заседание антикоррупционной комиссии. Он поручил профильным ведомствам внимательно следить за проведением дорожных работ и привлекать специалисты для оценки деятельности, пишет сайт «Красный Север».

«Искренне хочу верить, что выводы из предыдущих ошибок сделаны. Не только выводы, но и организационные изменения — дополнительные экспертизы, дополнительные механизмы страховки. Никогда на Ямале столько денег в дороги не вкладывалось. Мы ждем от этого и следующего годов прорывных достижений не только в освоении средств, но и в качестве дорог, которые будут сделаны», — добавил Артюхов.

Чтобы снизить коррупционные риски, предлагается сделать большую информационную открытость и централизацию закупок. На данный момент все документы подписываются в электронном виде, а затем попадают в открытый доступ для ознакомления.

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