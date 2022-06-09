Власти Ямала намерены усилить контроль за качеством дорожных работ

Более 250 километров дорог планируют построить и отремонтировать в ЯНАО в 2022 году. В связи с этим необходимо усилить контроль за проведением данных работ, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
Губернатор ЯНАО провел заседание антикоррупционной комиссии. Он поручил профильным ведомствам внимательно следить за проведением дорожных работ и привлекать специалисты для оценки деятельности, пишет сайт «Красный Север».
«Искренне хочу верить, что выводы из предыдущих ошибок сделаны. Не только выводы, но и организационные изменения — дополнительные экспертизы, дополнительные механизмы страховки. Никогда на Ямале столько денег в дороги не вкладывалось. Мы ждем от этого и следующего годов прорывных достижений не только в освоении средств, но и в качестве дорог, которые будут сделаны», — добавил Артюхов.
Чтобы снизить коррупционные риски, предлагается сделать большую информационную открытость и централизацию закупок. На данный момент все документы подписываются в электронном виде, а затем попадают в открытый доступ для ознакомления.