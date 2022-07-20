Власти Ямала и Российский научный фонд договорились о сотрудничестве

Победители получат субсидии на развитие проектов. Финансирование будет осуществляться в равной степени от Ямала и от Фонда. В этом году грант получили ученые из Иркутска, Тюмени и Салехарда. Им выдали 5,5 млн рублей на изучение мерзлых грунтов.