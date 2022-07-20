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Власти Ямала и Российский научный фонд договорились о сотрудничестве

Власти Ямала и Российский научный фонд договорились о сотрудничестве
prt scr youtube.com / Ямал Медиа

Правительство Ямала и Российский научный фонд заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь стороны начнут заниматься совместной поддержкой и проведением исследований, пишет сайт «Красный Север».

После подписания соглашения Ямал сможет участвовать в региональных конкурсах Фонда. Его направления будут предлагаться в регионе Арктики, а получателей грантов отберут независимые эксперты.

Победители получат субсидии на развитие проектов. Финансирование будет осуществляться в равной степени от Ямала и от Фонда. В этом году грант получили ученые из Иркутска, Тюмени и Салехарда. Им выдали 5,5 млн рублей на изучение мерзлых грунтов.

российский научный фонд сотрудничество ямал
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