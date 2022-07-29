Власти выделили российскому производителю Aurus почти 5 млрд рублей на выпуск гибридных машин

Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специнвестконтракта с отечественной компанией по производству автомобилей «Аурус». Решение уже принято межведомственной комиссией по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов.

Это будет первый специнвестконтракт, по которому должны быть выпущены автомобили с гибридной силовой установкой, о чем сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. В проект вложат более 4,7 млрд рублей, при этом «Аурус» должен выпустить более 7,5 тыс. автомобилей.





На стенде НАМИ выставки «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге в начале июля, была представлена водородная версия российского автомобиля Aurus Senat. Она имеет запас хода до 600 км, время разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч составляет 4 секунды.

Седан оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Водородный Aurus – полноприводный, емкость батареи составляет 100 кВт•ч.

Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является полное отсутствие выхлопов: в движение машина приводится посредством электроэнергии, вырабатываемой установкой в результате химической реакции между кислородом и водородом.