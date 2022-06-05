Власти Венгрии поставили под вопрос психическое здоровье Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может иметь «психические проблемы». Соответствующее заявление сделал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
Таким образом политик прокомментировал поведение украинского лидера и его недавние действия. По мнению Кевера, глава государства, находящегося в какой-либо опасности, может и должен просить о помощи. Однако Зеленский делает это крайне навязчиво и агрессивно.
«Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо — конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема», — заявил спикер венгерского парламента.
Ранее Зеленский возмутился действиями властей американских городов, поддерживающих связи с побратимами из России. Украинский лидер призвал их разорвать любые подобные отношения.