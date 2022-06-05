Власти Венгрии поставили под вопрос психическое здоровье Зеленского

«Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо — конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема», — заявил спикер венгерского парламента.