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Власти Венгрии поставили под вопрос психическое здоровье Зеленского

Власти Венгрии поставили под вопрос психическое здоровье Зеленского
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский может иметь «психические проблемы». Соответствующее заявление сделал спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Таким образом политик прокомментировал поведение украинского лидера и его недавние действия. По мнению Кевера, глава государства, находящегося в какой-либо опасности, может и должен просить о помощи. Однако Зеленский делает это крайне навязчиво и агрессивно.

«Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо — конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема», — заявил спикер венгерского парламента.

Ранее Зеленский возмутился действиями властей американских городов, поддерживающих связи с побратимами из России. Украинский лидер призвал их разорвать любые подобные отношения.

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RusNewsToday24
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