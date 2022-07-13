Власти Великобритании запретили оскорбительную рекламу знакомств с «одинокими» украинками

Наряду с этим эксперты обнаружили, что несколько рекламных роликов с украинскими девушками выпустили в Великобритании как раз в тот период, когда правительство запустило программу поощрения населения к размещению украинских беженцев в своих домах. На фоне политики отказа от рекламы проституции и торговли людьми в стране начали бороться с подобными объявлениями и удалять их.