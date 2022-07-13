Власти Великобритании запретили оскорбительную рекламу знакомств с «одинокими» украинками

Рекламные объявления о знакомствах с «одинокими» украинскими девушками попали под запрет в Великобритании, поскольку местные власти посчитали их оскорбительными.
Управление по стандартам рекламы установило, что в подобной рекламе украинок представляют в обтягивающей одежде с глубоким вырезом для возбуждения аудитории. Кроме того, создатели объявлений нередко делают акцент на одиночестве женщин, что только подчеркивает их уязвимость, а также связывает это с их сексуальной привлекательностью.
«По этой причине мы пришли к выводу, что реклама может вызвать оскорбление», — цитирует представителей ведомства британское издание MailOnline.
Наряду с этим эксперты обнаружили, что несколько рекламных роликов с украинскими девушками выпустили в Великобритании как раз в тот период, когда правительство запустило программу поощрения населения к размещению украинских беженцев в своих домах. На фоне политики отказа от рекламы проституции и торговли людьми в стране начали бороться с подобными объявлениями и удалять их.