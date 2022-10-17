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Власти Великобритании зафиксировали крупнейшую в истории вспышку птичьего гриппа

Власти Великобритании зафиксировали крупнейшую в истории вспышку птичьего гриппа
pxhere.com

Крупнейшая в истории вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Великобритании. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельских дел страны.

Главные ветеринарные инспекторы приняли решение объявить профилактическую зону на всей территории Великобритании. Согласно законодательству, все птицеводы в Англии, Уэльсе и Шотландии обязаны соблюдать строгие меры для защиты от угрозы птичьего гриппа, передает Sky News.

«В этом году птицеводы столкнулись с крупнейшей в истории вспышкой птичьего гриппа, а зима несет с собой еще больший риск, поскольку перелетные птицы возвращаются в Соединенное Королевство», — говорится в сообщении.

В частности, британским птицеводам необходимо содержать птиц на свободном выгуле в пределах огороженных территорий. Если их численность превышает 500 особей, то следует ограничить доступ на участки для людей, а также проводить регулярную очистку и дезинфекцию транспортных средств.

великобритания вспышка птичий грипп
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