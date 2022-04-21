Власти Великобритании ввели запрет на импорт икры и серебра из РФ

«Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра,

изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру. Мы

также увеличим тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии

на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», — говорится

в сообщении.