Власти Великобритании ввели запрет на импорт икры и серебра из РФ

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Правительство Великобритании объявили о новых
антироссийских санкциях, сообщает департамент международной торговли.
Лондоном расширяется список российских товаров, на которые
будут распространяться запрет на импорт и повышение тарифов. Так, сегодня, 21
апреля, о новых санкционных мерах против России заявили министр международной
торговли Анн-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунаком.
«Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра,
изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру. Мы
также увеличим тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии
на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», — говорится
в сообщении.
Ранее власти Великобритании дополнили санкционный список, в
который вошло еще 26 физических и юридических лиц из России. В частности, в
этот список попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, предает
«ФедералПресс».