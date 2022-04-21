    В тренде

    Власти Великобритании ввели запрет на импорт икры и серебра из РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Великобритании ввели запрет на импорт икры и серебра из РФ

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Правительство Великобритании объявили о новых
    антироссийских санкциях, сообщает департамент международной торговли.

    Лондоном расширяется список российских товаров, на которые
    будут распространяться запрет на импорт и повышение тарифов. Так, сегодня, 21
    апреля, о новых санкционных мерах против России заявили министр международной
    торговли Анн-Мари Тревельян и канцлер казначейства Риши Сунаком.

    «Новые санкции будут включать запрет на импорт серебра,
    изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру. Мы
    также увеличим тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии
    на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», — говорится
    в сообщении.

    Ранее власти Великобритании дополнили санкционный список, в
    который вошло еще 26 физических и юридических лиц из России. В частности, в
    этот список попал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, предает
    «ФедералПресс».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »