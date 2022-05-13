Власти Великобритании ввели санкции против олимпийской чемпионки Кабаевой

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Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье Алина Кабаева попала в санкционный список Великобритании.
Британские власти включили в санкционный список двукратную абсолютную чемпионку мира по художественной гимнастике Алину Кабаеву. Соответствующее решение связано с проведением спецоперации на Украине.
Ранее власти Великобритании вводили санкции против Алексея Миллера, Игоря Сечина и других российских бизнесменов. Им запретили проводить сделки с физическими и юридическими лицами и въезжать на территорию Соединенного Королевства.
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