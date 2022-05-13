    В тренде

    Власти Великобритании ввели санкции против олимпийской чемпионки Кабаевой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Власти Великобритании ввели санкции против олимпийской чемпионки Кабаевой

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье Алина Кабаева попала в санкционный список Великобритании.

    Британские власти включили в санкционный список двукратную абсолютную чемпионку мира по художественной гимнастике Алину Кабаеву. Соответствующее решение связано с проведением спецоперации на Украине. 

    Ранее власти Великобритании вводили санкции против Алексея Миллера, Игоря Сечина и других российских бизнесменов. Им запретили проводить сделки с физическими и юридическими лицами и въезжать на территорию Соединенного Королевства.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »