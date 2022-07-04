Власти Великобритании предложили украинской семье общежитие с плесенью на стенах

Мать-одиночка с двумя дочерями приехала в Великобританию с Украины в середине июня. Однако после прибытия они были вынуждены бороться за «гуманное обращение», пишет издание The Daily Echo.
Так, совет города Саутгемптон предложил семье комнату в общежитии. По словам женщины, на стенах там красовалась черная плесень. Однако на этом неудобства не закончились. Спустя некоторое время соседи беженцев начали воровать у них еду.
«На Украине мы были совершенно нормальной семьей, но когда мы приехали в общежитие, мы были в шоке», — пожаловалась женщина.
На помощь семье пришла городская группа поддержки украинского сообщества. Она заселили беженцев в гостиницу до момента предоставления нормального жилья.
Ситуация с наплывом украинских беженцев перестала устраивать жителей Европы. Недавно в Польше в связи с этим прошли массовые протесты, передает телеканал «360».