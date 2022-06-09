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Власти Варшавы присвоили Виталию Кличко статус почетного гражданина города

Власти Варшавы присвоили Виталию Кличко статус почетного гражданина города
pexels.com

Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Такое решение принял городской совет города.

Почетный статус также был присвоен в этот же день бывшему мэру Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц. Именно из-за этого некоторые депутаты правящей партии Польши «Право и справедливость» отказались участвовать в голосовании. Дело в том, что бывшего мэра подозревают в коррупции. Парламентарии оппозиционной гражданской коалиции (их в городском совете большинство) добились того, чтобы обе кандидатуры утвердили одним голосованием.

варшава кличко Польша
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