Власти Варшавы присвоили Виталию Кличко статус почетного гражданина города

Почетный статус также был присвоен в этот же день бывшему мэру Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц. Именно из-за этого некоторые депутаты правящей партии Польши «Право и справедливость» отказались участвовать в голосовании. Дело в том, что бывшего мэра подозревают в коррупции. Парламентарии оппозиционной гражданской коалиции (их в городском совете большинство) добились того, чтобы обе кандидатуры утвердили одним голосованием.