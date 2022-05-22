Власти Украины признали приближающийся разгром ВСУ в Северодонецке

Ряд изданий предполагает, что если ВСУ за несколько дней не покинут Северодонецк, то там повторится мариупольский сценарий. В таком случае тут будут блокированы до 2 000 украинских военнослужащих. Согласно неофициальной информации, Залужный потребовал от Зеленского принять соответствующее обстановке решение. Однако ряд аналитиков предупреждает, что бежать националистам уже поздно — делать это нужно было еще во время взятия союзниками Попасной. Теперь кольцо почти замкнулось и попытки прорыва обернутся для ВСУ серьезными потерями.