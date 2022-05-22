Власти Украины признали приближающийся разгром ВСУ в Северодонецке

Невзирая на многочисленные виртуальные победы, о которых регулярно заявляет Киев, представители руководства страны фактически подтвердили неизбежность падения обороны ВСУ в Северодонецке.
Положение украинских войск на этом направлении критическое. Союзные силы ведут бои за два последних крупных населенных пункта Луганской Народной Республики — Лисичанска и Северодонецка, при этом армейские подразделения и тероборона, не имея резервов, несут серьезные потери. Взятие данных городов фактически станет завершением освобождения территории ЛНР из-под контроля киевского режима.
По сообщению источников портала «Военное обозрение» в Генштабе ВСУ, главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому, что в скором времени в районе Северодонецка может образоваться очередной «котел». Угроза окружения, а также новости о сдаче неонацистов в Мариуполе, привели к резкому падению боевого духа резервистов и от бегства или капитуляции их удерживает только регулярная армия.
Ряд изданий предполагает, что если ВСУ за несколько дней не покинут Северодонецк, то там повторится мариупольский сценарий. В таком случае тут будут блокированы до 2 000 украинских военнослужащих. Согласно неофициальной информации, Залужный потребовал от Зеленского принять соответствующее обстановке решение. Однако ряд аналитиков предупреждает, что бежать националистам уже поздно — делать это нужно было еще во время взятия союзниками Попасной. Теперь кольцо почти замкнулось и попытки прорыва обернутся для ВСУ серьезными потерями.
На этом фоне, по данным источников, украинские военные возлагают вину за бедственное положение армии на Зеленского, его окружение и их западных кураторов. Именно политики не допускали отступления, хотя Генштаб еще раньше предлагал отвести силы на линии обороны возле Славянска.
Теперь же власти и сами начинают признавать приближение катастрофы. Об успешном продвижении союзных сил на данном направлении сообщил сам Зеленский, назвав ситуацию в Донбассе «чрезвычайно тяжелой». На потери в живой силе и технике, а также на угрозу окружения ВСУ указал и его советник Алексей Арестович, а ставленник Киева на территории ЛНР Сергей Гайдай сообщил об интенсивных атаках ВС РФ на Северодонецк и боях за трассу Лисичанск — Бахмут.
Наступление союзных войск на данном направлении пошло значительно быстрее после взятия Попасной — одного из важнейших логистических центров ВСУ в данном районе. Украинские войска организовали здесь крупный опорный пункт, однако ВС РФ и ЛНР благодаря поддержке штурмовых отрядов «ЧВК Вагнера» сломили оборону противника и заставили его отступать, тем самым заметно изменив расклад сил в этом регионе.