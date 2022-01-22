Власти Украины приняли очередные изменения против женщин

Власти Украины приняли очередные изменения против женщин Новости
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Украинское правительство приняло изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ). Они затронут матерей с детьми до трех лет и беременных украинок.

На Украине беременность была внесена в перечень запретов по дискриминации, однако из КЗоТ были убраны положения, которые запрещают беременным, матерям малолетних детей и инвалидам работать ночью и сверхурочно. Об этом сообщают «Известия».

Также беременные украинки и воспитывающие ребенка до полутора лет при банкротстве должны получить выплаты, размер которых составляет две минимальные зарплаты. Однако и эти меры не работают, так как украинки не могут взыскать эти деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил минобороны сократить перечень профессий, по которому украинок берут на воинский учет. Зеленский в ответе на петицию обратился к министру обороны с просьбой безотлагательно проработать этот вопрос, передает телеканал «360».

 
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