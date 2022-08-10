Власти Украины предложили гражданам доносить на обходящих санкции Запада россиян

Граждане Украины теперь смогут писать доносы на россиян, которые обходят западные санкции. Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
«Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые продолжают находить пути для их обхода», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Так, докладывать о схемах обхода ограничений украинцам предлагают на специальном портале «Война&Санкции». Для этого нужно заполнить анкету, указав телефон, адрес и данные паспорта подозреваемых и подробно описав, в чем заключается нарушение санкций.
Уточняется, что сообщение о предполагаемых виновниках можно отправить анонимно. Также его предлагают написать не только на украинском или русском, но и на любом официальном языке Евросоюза.
Ранее Еврокомиссия отказалась комментировать ограничения по выдаче виз россиянам. По словам официального представителя Арианы Подеста, визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз, передает телеканал «360».