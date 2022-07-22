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Власти Украины планируют ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

Власти Украины планируют ввести уголовную ответственность за получение паспорта России
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Власти Украины разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта России. Подробности рассказала вице-премьер страны Ирина Верещук.

Вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского гражданства обсуждался на межведомственном совещании в закрытом режиме. По словам Верещук, работа над законопроектом будет продолжаться.

Многие жители освобожденных территорий Донбасса и Украины выразили желание получить российский паспорт. При получении документа им придется пройти обязательную дактилоскопическую процедуру с фотографированием и анкетированием биографической информации.

Подмосковье развернуло множество программ для беженцев из Донбасса, туда переехали уже сотни людей. Как недавно передавал телеканал «360», еще две семьи из ЛНР и ДНР подали документы на получение российского гражданства, сейчас все они проживают в Подольске.

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RusNewsToday24
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