Власти Украины планируют ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

Власти Украины разрабатывают законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта России. Подробности рассказала вице-премьер страны Ирина Верещук.
Вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского гражданства обсуждался на межведомственном совещании в закрытом режиме. По словам Верещук, работа над законопроектом будет продолжаться.
Многие жители освобожденных территорий Донбасса и Украины выразили желание получить российский паспорт. При получении документа им придется пройти обязательную дактилоскопическую процедуру с фотографированием и анкетированием биографической информации.
Подмосковье развернуло множество программ для беженцев из Донбасса, туда переехали уже сотни людей. Как недавно передавал телеканал «360», еще две семьи из ЛНР и ДНР подали документы на получение российского гражданства, сейчас все они проживают в Подольске.