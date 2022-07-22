Власти Украины планируют ввести уголовную ответственность за получение паспорта России

Подмосковье развернуло множество программ для беженцев из Донбасса, туда переехали уже сотни людей. Как недавно передавал телеканал «360», еще две семьи из ЛНР и ДНР подали документы на получение российского гражданства, сейчас все они проживают в Подольске.