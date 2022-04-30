Власти Украины отменили выходной в честь 9 Мая

Рабочими днями будут считаться все майские дни, за исключением суббот и воскресений. Таким образом, украинцы будут отдыхать в последнем весеннем месяце 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28 и 29 числа. Выходной на 9 мая, в День празднования Победы над нацизмом во Второй мировой войне, предоставлен жителям не будет.