Власти Украины отменили выходной в честь 9 Мая

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Украинские власти утвердили перечень выходных в мае 2022 года. Военное положение в стране изменило традиционный весенний календарь.
Рабочими днями будут считаться все майские дни, за исключением суббот и воскресений. Таким образом, украинцы будут отдыхать в последнем весеннем месяце 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28 и 29 числа. Выходной на 9 мая, в День празднования Победы над нацизмом во Второй мировой войне, предоставлен жителям не будет.
Украина отмечала в календаре праздничный день 9 мая, даже если официальные празднования не проводились. В это году власти государства решили изменить традиции.
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