Власти Украины «обнулили» паспорт олигарха Коломойского

Украинская миграционная служба признала недействительным паспорт олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на базу недействительных документов государственной миграционной службы. Отмечается, что журналисты взяли серию и номер документа бизнесмена в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка.
«Государственная миграционная служба обозначила как “недействительный” паспорт Игоря Коломойского», — сообщили об «обнулении» в прессе.
Ранее глава теробороны Днепра и «подельник» Коломойского Геннадий Корбан пожаловался, что не может въехать на Украину, передает «Царьград». Бывший вице-губернатор Днепропетровской области рассказал: он застрял в приграничной зоне.