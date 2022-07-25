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Власти Украины «обнулили» паспорт олигарха Коломойского

Власти Украины «обнулили» паспорт олигарха Коломойского
prt scr youtube.com/Sport.ua

Украинская миграционная служба признала недействительным паспорт олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на базу недействительных документов государственной миграционной службы. Отмечается, что журналисты взяли серию и номер документа бизнесмена в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка.

«Государственная миграционная служба обозначила как “недействительный” паспорт Игоря Коломойского», — сообщили об «обнулении» в прессе.

Ранее глава теробороны Днепра и «подельник» Коломойского Геннадий Корбан пожаловался, что не может въехать на Украину, передает «Царьград». Бывший вице-губернатор Днепропетровской области рассказал: он застрял в приграничной зоне.

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RusNewsToday24
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