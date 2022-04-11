Власти Тынды объявили конкурс на лучший эскиз монумента строителям БАМа

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Конкурс на лучший эскиз монумента строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ) запустили в Тынде, сообщается на сайте городской администрации.
К участию в мероприятии приглашаются как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы. При этом место жительства конкурсантов не имеет значения в силу отсутствия географических ограничений для участников, передает интернет-портал Gazeta-bam.ru.
Оценку лучшим работам вынесет конкурсная комиссия. Для этого будут учитываться такие критерии, как оригинальность, выразительность, детализация, завершенность и понятность эскиза. Победителю вручат 100 тыс. рублей, а тем, кто займет второе и третье места, выплатят по 50 и 30 тыс. рублей.
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