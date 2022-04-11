Власти Тынды объявили конкурс на лучший эскиз монумента строителям БАМа

Оценку лучшим работам вынесет конкурсная комиссия. Для этого будут учитываться такие критерии, как оригинальность, выразительность, детализация, завершенность и понятность эскиза. Победителю вручат 100 тыс. рублей, а тем, кто займет второе и третье места, выплатят по 50 и 30 тыс. рублей.