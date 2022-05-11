Власти Таиланда: с 9 июня граждане смогут выращивать дома «столько каннабиса, сколько захотят»

Ожидается, что такая инициатива будет реализована с 9 июня. Жители Таиланда смогут выращивать «столько каннабиса, сколько захотят», сообщили в минздраве. Главное условие заключается в том, что садить можно только медицинскую коноплю. Использование и производство марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему преследуется по закону.