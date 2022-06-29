Власти США запретили ввозить в страну российское золото

Минфин США сообщил о введении запрета на ввоз в страну российского золота.
Решение Вашингтон принял в рамках договоренностей лидеров государств — участников G7. На встрече, которая проходила на юге Германии с 26 по 28 июня, члены клуба заявили о намерении продолжать искать способы изоляции Росси. В частности, поднимался вопрос сокращения доходов Москвы от продажи сырья, в том числе золота.
«Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами», — указано в сообщении американского ведомства.
Также «Большая семерка» планирует предпринять шаги по снижению зависимости от энергоносителей, поставляемых Россией. В этой связи страны G7 согласовали введение адресных антироссийских санкций.