Власти США запретили ввозить в страну российское золото

Решение Вашингтон принял в рамках договоренностей лидеров государств — участников G7. На встрече, которая проходила на юге Германии с 26 по 28 июня, члены клуба заявили о намерении продолжать искать способы изоляции Росси. В частности, поднимался вопрос сокращения доходов Москвы от продажи сырья, в том числе золота.