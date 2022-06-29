Новости0

Власти США потребовали удалить TikTok из AppStore

Власти США потребовали удалить TikTok из AppStore
christophe vandercam\Global Look Press

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр призвал американские IT-корпорации Apple и Google удалить социальную сеть TikTok из своих магазинов приложений. 

По словам Карра, приложение тайно собирает конфиденциальные данные пользователей и передает их Китаю. TikTok имеет доступ к сообщениям, истории поиска, видео и фото клиенто, утверждает он.

«TikTok — это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре», — написал он в Twitter.

Площадка заработала в 2017 году и моментально стала популярной во всем мире. Владельцем TikTok является китайская компания ByteDance, пишет «Царьград».

apple TikTok США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.