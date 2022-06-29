Власти США потребовали удалить TikTok из AppStore

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр призвал американские IT-корпорации Apple и Google удалить социальную сеть TikTok из своих магазинов приложений.
По словам Карра, приложение тайно собирает конфиденциальные данные пользователей и передает их Китаю. TikTok имеет доступ к сообщениям, истории поиска, видео и фото клиенто, утверждает он.
«TikTok — это не просто приложение для обмена забавными видео и мемами. Это волк в овечьей шкуре», — написал он в Twitter.
Площадка заработала в 2017 году и моментально стала популярной во всем мире. Владельцем TikTok является китайская компания ByteDance, пишет «Царьград».