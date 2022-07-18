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Власти США получили рекомендацию по отмене пошлин на азотные удобрения из России

Власти США получили рекомендацию по отмене пошлин на азотные удобрения из России
piqsels.com/PD

Комиссия Соединенных Шатов по международной торговле заявила, что азотные удобрения из России не угрожают американской индустрии. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

В связи с этим данная комиссия пришла к выводу, что оснований для антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения нет.

«Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии», — отметило ведомство.

В июне 2021 года сообщалось, что комиссия по международной торговле рассматривает вопрос по увеличению пошлин на поставки азотных удобрений из РФ, а также Тринидада и Тобаго.

Американский минфин ранее ослабил ограничительные меры против России, тем самым разрешив транзакции, которые связаны не только с продовольственными товарами и удобрениями, но и лекарствами и медицинским оборудованием.

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