Власти США получили рекомендацию по отмене пошлин на азотные удобрения из России

Комиссия Соединенных Шатов по международной торговле заявила, что азотные удобрения из России не угрожают американской индустрии. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.
В связи с этим данная комиссия пришла к выводу, что оснований для антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения нет.
«Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии», — отметило ведомство.
В июне 2021 года сообщалось, что комиссия по международной торговле рассматривает вопрос по увеличению пошлин на поставки азотных удобрений из РФ, а также Тринидада и Тобаго.
Американский минфин ранее ослабил ограничительные меры против России, тем самым разрешив транзакции, которые связаны не только с продовольственными товарами и удобрениями, но и лекарствами и медицинским оборудованием.