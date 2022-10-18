Власти сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолета в Ейске

Сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные мероприятия на месте крушения военного самолета возле многоэтажного дома в Ейске. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Напомним, 17 октября бомбардировщик Су-34 упал в черте города при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Причиной авиакатастрофы стало возгорание одного из двигателей. Пилоты успели катапультироваться.
По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек. Еще 19 граждан получили травмы различной степени тяжести.