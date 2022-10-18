Власти сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолета в Ейске

По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек. Еще 19 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, 17 октября бомбардировщик Су-34 упал в черте города при наборе высоты для выполнения тренировочного полета. Причиной авиакатастрофы стало возгорание одного из двигателей. Пилоты успели катапультироваться.

Сотрудники экстренных служб завершили поисково-спасательные мероприятия на месте крушения военного самолета возле многоэтажного дома в Ейске. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.