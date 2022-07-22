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Власти Словении отреагировали на включение в список недружественных России стран

Власти Словении отреагировали на включение в список недружественных России стран
globallookpress.com/ Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Словения сожалеет о внесении Россией в список недружественных государств. Об этом сообщили в МИД страны.

Власти Словении отреагировали на включение в соответствующий перечень. Республику уже включали в список недружественных стран в марте. Однако после этого в Словении сменилось правительство.

«МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии», — рассказали РИА Новости в службе стратегических связей МИД республики.

Также в список недружественных государств попали Хорватия, Дания, Греция и Словакия. Как уточнили в Кремле, Москва ограничит контакты с этими странами.

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