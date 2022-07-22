Власти Словении отреагировали на включение в список недружественных России стран

«МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии», — рассказали РИА Новости в службе стратегических связей МИД республики.