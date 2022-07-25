Власти Словакии рассматривают вариант передачи Украине 11 истребителей МиГ-29

Также министр обороны страны отметил, что в скором времени Братислава с союзниками составят план для восполнения технических возможностей.

«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29. Истребители будут сняты с вооружения к концу августа», — говорится в статье.

По данным журналистов, вместо этих самолетов словацкое воздушное пространство будут защищать чешская и польская авиация.

Словакия в конце августа может отправить на Украину 11 истребителей МиГ-29. Об этом сообщает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс, ссылаясь на заявление главы минобороны страны Ярослава Надь.